Cisl | Accuse infondate dalla Cgil presenza costante in azienda
La Fim Cisl Romagna risponde alle accuse della Cgil sulla vicenda Sacim. La sigla sindacale sottolinea che le accuse sono infondate e si dice pronta a fare chiarezza, ribadendo la presenza costante dei propri rappresentanti in azienda. La disputa tra le due sigle continua a far discutere tra i lavoratori.
La Fim Cisl Romagna interviene in merito alle recenti ricostruzioni diffuse sulla vicenda Sacim. "Riteniamo necessario ristabilire la verità dei fatti di fronte ad accuse pretestuose, infondate e gravemente mistificate contenute nel comunicato della Rsu Sacim. Si tratta di affermazioni gravissime che colpiscono ingiustamente l’onestà e la credibilità di un’ organizzazione sindacale che ha sempre agito con responsabilità, serietà e trasparenza, operando nel solo interesse delle lavoratrici e dei lavoratori coinvolti. È inaccettabile che la Rsu eletta in rappresentanza della Fiom Cgil e con il mandato scaduto, accusi le altre sigle sindacali di scarsa trasparenza quando sono proprio i loro rappresentanti ad aver disertato incontri conoscitivi con la potenziale proprietà, nonostante l’invito a partecipare. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
