La Fim Cisl Romagna risponde alle accuse della Cgil sulla vicenda Sacim. La sigla sindacale sottolinea che le accuse sono infondate e si dice pronta a fare chiarezza, ribadendo la presenza costante dei propri rappresentanti in azienda. La disputa tra le due sigle continua a far discutere tra i lavoratori.

La Fim Cisl Romagna interviene in merito alle recenti ricostruzioni diffuse sulla vicenda Sacim. "Riteniamo necessario ristabilire la verità dei fatti di fronte ad accuse pretestuose, infondate e gravemente mistificate contenute nel comunicato della Rsu Sacim. Si tratta di affermazioni gravissime che colpiscono ingiustamente l’onestà e la credibilità di un’ organizzazione sindacale che ha sempre agito con responsabilità, serietà e trasparenza, operando nel solo interesse delle lavoratrici e dei lavoratori coinvolti. È inaccettabile che la Rsu eletta in rappresentanza della Fiom Cgil e con il mandato scaduto, accusi le altre sigle sindacali di scarsa trasparenza quando sono proprio i loro rappresentanti ad aver disertato incontri conoscitivi con la potenziale proprietà, nonostante l’invito a partecipare. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Cisl: "Accuse infondate dalla Cgil, presenza costante in azienda"

Approfondimenti su Sacim Romagna

Il 11 dicembre, Fim Cisl e Fiom Cgil hanno organizzato uno sciopero e un presidio alla Clay Paky di Seriate, in risposta alla decisione dell’azienda di interrompere i rapporti con 24 lavoratori in somministrazione e di trasferire la produzione in Cina, mettendo a rischio l’area produttiva locale.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Sacim Romagna

Argomenti discussi: Cisl: Accuse infondate dalla Cgil, presenza costante in azienda; Vertenza Sacim, scontro tra sindacati. Cisl: La Rsu Fiom ha disertato gli incontri con la potenziale proprietà.

Cisl: Accuse infondate dalla Cgil, presenza costante in aziendaLa Fim Cisl Romagna interviene in merito alle recenti ricostruzioni diffuse sulla vicenda Sacim. Riteniamo necessario ristabilire la verità ... ilrestodelcarlino.it

Lazio. Cisl e Uil denunciano mancanza di relazioni sindacali. Regione: Accuse false e infondateSecondo i sindacati sono inoltre emerseoggettive carenze di organico con una selvaggia precarizzazione che consiste in una costante esternalizzazione dei servizi. Ma dalla Pisana garantiscono: ... quotidianosanita.it

La @FIMCISLROMAGNA ristabilisce la verità dei fatti di fronte ad accuse pretestuose, infondate e gravemente mistificate contenute nel comunicato della RSU Sacim di Cesena. @CislNazionale @Cisl_ER @FIMCislStampa x.com

La FIM CISL Romagna ristabilisce la verità dei fatti di fronte ad accuse pretestuose, infondate e gravemente mistificate contenute nel comunicato della RSU Sacim di Cesena. CISL Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori Cisl Emilia Romagna Fim Cisl na facebook