Sciopero di Cgil e Cisl ai magazzini Astercoop l' azienda | Pochi manifestanti che hanno bloccato chi voleva lavorare

Giornata di sciopero per i lavoratori Astercoop: nella giornata di oggi, venerdì, tutti i turni si sono fermati per rivendicare “il pieno rispetto dei diritti contrattuali”. A comunicarlo sono i volantini diffusi dagli operai dell’appalto del magazzino logistico Coop Alleanza 3.0 di Pievesestina. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Approfondisci con queste news

La segreteria regionale del sindacato Filt - Cgil ha aderito allo sciopero generale proclamato a livello nazionale per quella data e che avrà una durata di 24 ore. Lo sciopero interesserà il personale viaggiante e quello tecnico e amministrativo. - facebook.com Vai su Facebook

PayCare: Cisl e Cgil proclamano uno sciopero di 8 ore per l’11 dicembre - Le organizzazioni sindacali FIM CISL e FIOM CGIL proclamano 8 ore di sciopero per il giorno 11 dicembre, con presidio in Piazza Salimbeni a ... Segnala ilcittadinoonline.it

Sciopero Cotral 12 dicembre: orari, fasce di garanzia e aggiornamenti sul trasporto regionale - Il prossimo venerdì 12 dicembre è previsto uno sciopero di 24 ore del trasporto pubblico regionale, indetto dalle organizzazioni sindacali Filt Cgil e Fit Cisl. Riporta msn.com

Sciopero Cgil il 12 dicembre, manifestazione Cisl il 13: sindacati spaccati - L’«emergenza» è aumentare i salari e la legge di bilancio non lo fa, mette in chiaro ... Segnala ilsole24ore.com

Sciopero 12 dicembre 2025: chi si ferma e perché i sindacati sono spaccati. Cgil in piazza da sola - Il 12 dicembre sarà sciopero generale contro la legge di Bilancio del governo Meloni. Come scrive quotidiano.net

Fiom Marche, 'sulle piazze la Cisl parla come il governo' - "Dopo il 4 ottobre la Cisl ha scritto che con lo sciopero la Cgil sta con gli antagonisti e rischia di favorire l'estremismo. Come scrive ansa.it

Nuova rottura Ikea-sindacati. Il 5 dicembre sciopero - Dopo l'ennesimo tentativo fallito di riaprire il tavolo per il rinnovo del contratto integrativo aziendale, scaduto dal 2019, e a fronte di un sistema premiante giudicato inaccettabile, Filcams Cgil, ... Segnala msn.com