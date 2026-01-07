L’Onu lancia nuove accuse a Israele | In Cisgiordania condizioni dei palestinesi simili all’apartheid

Recenti dichiarazioni dell'ONU evidenziano come le condizioni di vita dei palestinesi in Cisgiordania siano state paragonate a un sistema di apartheid. La questione, al centro del dibattito internazionale, solleva interrogativi sulla situazione dei diritti umani nella regione e sulla necessità di un’attenta analisi delle politiche adottate. È importante comprendere il contesto e le implicazioni di queste accuse, che richiedono un approfondimento obiettivo e informato.

Le condizioni di vita dei palestinesi in Cisgiordania ricordano sempre più da vicino un sistema di apartheid. È l'accusa durissima contenuta nel nuovo rapporto delle Nazioni Unite, commentato dall'Alto commissario Onu per i Diritti Umani, Volker Türk, che parla di un "sistematico soffocamento dei diritti" imposto da Israele. Secondo il documento, ogni aspetto della quotidianità dei palestinesi nei Territori occupati sarebbe sottoposto a controlli e restrizioni: dall'accesso all'acqua alla possibilità di andare a scuola, ricevere cure mediche urgenti, spostarsi per visitare familiari o raccogliere le olive.

