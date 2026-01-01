Le forze israeliane hanno completato circa la metà delle operazioni di distruzione dei tunnel di Hamas nell’area sotto il loro controllo a Gaza. Questa attività fa parte delle operazioni di sicurezza volte a neutralizzare le minacce presenti nella regione, con l’obiettivo di rafforzare la stabilità e la sicurezza lungo la “Linea Gialla”. La situazione rimane sotto monitoraggio, mentre si proseguono gli sforzi per completare le operazioni di bonifica.

Tel Aviv, 1 gen. (Adnkronos) - Solo la metà dei tunnel di Hamas sul lato controllato da Israele della “Linea Gialla” a Gaza sono stati distrutti dalle Idf. Secondo un articolo pubblicato sul sito israeliano di notizie Walla, che cita stime delle autorità di sicurezza, il ministro della Difesa Israel Katz ha ordinato alle Idf di intensificare le operazioni per individuare e distruggere tali tunnel. Il sito riporta che le truppe dell'esercito, compresi i genieri, stanno lavorando senza sosta a tali sforzi, tra cui l'impiego di nuovi metodi per rendere inutilizzabili i tunnel. Secondo il piano di pace presentato dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump, la Forza internazionale di stabilizzazione dovrebbe iniziare a essere schierata a Gaza questo mese, accompagnata da un graduale ritiro delle truppe israeliane dalla zona. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Mo: media, 'distrutti solo metà dei tunnel Hamas in area controllata da Israele a Gaza'

