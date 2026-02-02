Fuori i fasci dalle scuole lo striscione per accogliere il ministro Valditara in un istituto a Milano

Questa mattina a Milano, un gruppo di studenti ha appeso uno striscione davanti all’ITSOS Albe Steiner nel quartiere Corvetto. La scritta “Fuori i fasci dalle scuole” ha accolto il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara, che era in visita nell’istituto. La scena ha attirato l’attenzione di passanti e giornalisti, mentre il ministro si presentava per incontrare insegnanti e studenti.

"Consentitemi anche di fare questa breve riflessione - ha proseguito Valditara - Parlare di repressione quando si fa riferimento al metal detector mi pare un po' ridicolo, perché che cosa si vorrebbe reprimere? L'utilizzo dei coltelli nelle scuole? Io penso che tutte le persone di buon senso dovrebbero concordare sul fatto che nelle scuole non si portano i coltelli e quindi intanto iniziamo a partire da questo fatto, i ragazzi non devono andare in giro armati, punto, fine". "E poi dopo certamente puntiamo sull'educazione a rispetto che è prevista nelle nuove linee guida sull'educazione civica, è Quindi applichiamo queste direttive, perché educare a rispetto è fondamentale.

