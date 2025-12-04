Ilva le promesse del ministro Urso non fermano la protesta De Palma Fiom | Il ministro ha fallito Oggi corteo fino in centro Salis | Ci sono disagi ma la protesta è legittima | Video | Aggiornamenti

La vertenza dell’ex Ilva è arrivata a un punto di non ritorno. L'epicentro della mobilitazione è stata Genova, dove oggi va in scena il quarto atto di una lotta che, progressivamente, ha coinvolto un numero sempre maggiore di lavoratori. Alla mobilitazione partecipano tutti i metalmeccanici. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it © Ilsecoloxix.it - Ilva, le promesse del ministro Urso non fermano la protesta. De Palma, Fiom: “Il ministro ha fallito”. Oggi corteo fino in centro. Salis: “Ci sono disagi ma la protesta è legittima” | Video | Aggiornamenti

Taranto sospesa https://www.corrierepl.it/2025/11/24/taranto-sospesa/ Taranto sospesa: cosa sta succedendo davvero all'ILVA? Taranto sospesa. Tra produzione ferma, proteste e promesse di rilancio, la città attende ancora una verità che nessuno sembr

Ilva, le promesse del ministro Urso non fermano la protesta. Oggi sciopero e corteo fino in centro - L'epicentro della mobilitazione è stata Genova, dove oggi va in scena il quarto atto di una ... Secondo ilsecoloxix.it

Ex Ilva, proteste e mobilitazione a Taranto: «Crisi senza freni». Il Ministro delle Imprese Urso: «Non c'è nessun piano di chiusura» - Davanti ai cancelli dell'ex Ilva di Taranto i lavoratori sono ancora lì, giorno e notte, sotto la pioggia e al freddo, e continuano il presidio. Si legge su msn.com

Il piano Urso per Ilva: cantieri fino a marzo, poi cessione e richiesta di 5 miliardi a Arcelor Mittal - Il Governo prepara la vendita dell’Ilva dopo un grande programma di manutenzione. energiaoltre.it scrive

Ex Ilva, il ministro Urso: "Non c'è nessun piano di chiusura" - Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy al question time alla Camera. Scrive rainews.it

Ex Ilva, in arrivo maxi causa da 5 miliardi di danni contro ArcelorMittal. E il governo accelera sull’intervento dello Stato - Intanto i commissari lavorano all’azione legale contro la famiglia Mittal, accusata di aver lasc ... Segnala milanofinanza.it

Ilva, la rabbia degli operai che hanno tagliato in due Genova con il presidio: “Urso bugiardo patentato” - A piazza Savio, snodo tra il ponente e il centro, le tende e i mezzi dei lavoratori disegnano un nuovo confine della città. Riporta ilfattoquotidiano.it