Cinisello il centro scolastico Parco Nord diventa un modello di sostenibilità energetica

Questa mattina a Cinisello si è aperto il cantiere del centro scolastico Parco Nord, che diventerà un esempio di sostenibilità energetica. È la più grande operazione di riqualificazione energetico-ambientale mai fatta in Italia nel settore scolastico e tra le più importanti in Europa. La ristrutturazione mira a ridurre i consumi e migliorare l’efficienza, coinvolgendo tecnologie innovative e materiali ecologici. I lavori, che dureranno diversi mesi, cambieranno radicalmente l’aspetto e la funzione dell’edificio, portando benefici sia all’ambiente

Milano, 9 febbraio 2026 – La più grande operazione di riqualificazione energetico-ambientale in ambito scolastico mai realizzata in Italia e una delle più rilevanti in Europa. Il Complesso scolastico del Parco Nord di Cinisello Balsamo, alle porte di Milano, diventa un modello avanzato di scuola sostenibile, completamente decarbonizzata e pensata come laboratorio permanente di transizione ecologica. La presentazione ufficiale dell'intervento si è tenuta questa mattina alla presenza del ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara, durante l'evento "Scuola di Futuro – L'energia che forma il domani", promosso dalla Città metropolitana di Milano in collaborazione con Carbotermo S.

