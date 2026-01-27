Teatro Ablondi sabato 31 gennaio lo spettacolo Appuntamento in palcoscenico

Il teatro Ablondi ospita sabato 31 gennaio alle ore 21.15 lo spettacolo

Sabato 31 gennaio, alle 21.15, andrà in scena al Teatro Salone Ablondi "Appuntamento in palcoscenico", spettacolo che riporta il pubblico nell'atmosfera frizzante e popolare dell'avanspettacolo, il genere teatrale comico che ha fatto la storia dello spettacolo italiano tra gli anni Trenta e.🔗 Leggi su Livornotoday.it

