Economia Italiana la Ue vede positivo | deficit al 3% e PIL a +0,4% nel 2025 dal 2026 uscirà dalla procedura di infrazione e dal 2027 calerà il debito

Ilgiornaleditalia.it | 17 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Anche secondo l'Ue il rapporto deficitPIL dell'Italia calerà entro la soglia del 3% entro quest'anno, come previsto dal governo, mentre il debito dovrà attendere la fine della legislatura La Commissione europea ha confermato le previsioni del governo italiano sul rapporto tra deficit e PIL. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

economia italiana la ue vede positivo deficit al 3 e pil a 04 nel 2025 dal 2026 uscir224 dalla procedura di infrazione e dal 2027 caler224 il debito

© Ilgiornaleditalia.it - Economia Italiana, la Ue vede positivo: deficit al 3% e PIL a +0,4% nel 2025, dal 2026 uscirà dalla procedura di infrazione e dal 2027 calerà il debito

Argomenti simili trattati di recente

economia italiana ue vedeL'Ue lima le stime sull'Italia, vede il Pil a +0,8% nel 2026 sopra il Dpb - Il governo nel Documento programmatico di bilancio (Dpb) indica una crescita attesa nel 2026 dello 0,7% e dello 0,8% nel 2028. Lo riporta ansa.it

L'Ue vede l'Italia fuori dall'infrazione nel 2026, ma la crescita rallenta ancora - Previsioni d’autunno: Roma virtuosa sul deficit, maglia nera del Pil (unica stimata sotto l'1% nel 2027). Riporta huffingtonpost.it

L'Ue lima le stime sull'Italia, il Pil del 2025 a +0,4% rispetto allo 0,7% - Dombrovskis: sul deficit eccessivo aspettiamo i dati di aprile (ANSA) ... Segnala ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Economia Italiana Ue Vede