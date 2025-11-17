Economia Italiana la Ue vede positivo | deficit al 3% e PIL a +0,4% nel 2025 dal 2026 uscirà dalla procedura di infrazione e dal 2027 calerà il debito
Anche secondo l'Ue il rapporto deficitPIL dell'Italia calerà entro la soglia del 3% entro quest'anno, come previsto dal governo, mentre il debito dovrà attendere la fine della legislatura La Commissione europea ha confermato le previsioni del governo italiano sul rapporto tra deficit e PIL. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Argomenti simili trattati di recente
. @CarolinaLonett1, Responsabile Export e Finanza Agevolata di SIMEST, ha partecipato a #AFLive, il format di @RepubblicaAF che dà voce ai protagonisti dell’economia italiana. Il focus di questo nuovo appuntamento, tenutosi al Palazzo dei Giureconsulti d Vai su X
PODCAST | America First, le spine di Trump per l'economia italiana (di Corrado Chiominto) #ANSA - facebook.com Vai su Facebook
L'Ue lima le stime sull'Italia, vede il Pil a +0,8% nel 2026 sopra il Dpb - Il governo nel Documento programmatico di bilancio (Dpb) indica una crescita attesa nel 2026 dello 0,7% e dello 0,8% nel 2028. Lo riporta ansa.it
L'Ue vede l'Italia fuori dall'infrazione nel 2026, ma la crescita rallenta ancora - Previsioni d’autunno: Roma virtuosa sul deficit, maglia nera del Pil (unica stimata sotto l'1% nel 2027). Riporta huffingtonpost.it
L'Ue lima le stime sull'Italia, il Pil del 2025 a +0,4% rispetto allo 0,7% - Dombrovskis: sul deficit eccessivo aspettiamo i dati di aprile (ANSA) ... Segnala ansa.it