Turismo 30 destinazioni top per Capodanno | Cortina la più cara 571 euro per persona a notte Napoli la più economica 139

Holidu, portale di prenotazione di case e appartamenti vacanza tra i più noti d’Europa, ha realizzato la classifica delle top 30 destinazioni più amate dagli italiani per Capodanno 2026, indicando, inoltre, anche il numero medio di persone, il numero di notti in media nonché il prezzo medio delle case vacanze per ciascuna destinazione. Il budget va dai 139 euro a notte per persona di Napoli ai 571 euro di Cortina, la più costosa. Il Capodanno 2026 è stato prevalentemente domestico: ben 25 località su 30 sono italiane. Quanto alle località preferite, quelle di montagna e invernali dominano, con qualche incursione delle città d’arte. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

