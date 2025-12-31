Orrore nel cimitero di Aci Catena | resti umani abbandonati in sacchi di plastica

Nella discarica abusiva all’interno del cimitero di Aci Catena, nel Catanese, sono stati trovati resti umani in circa venti sacchi di plastica. La scoperta, effettuata recentemente, ha sollevato preoccupazioni sulla gestione dei rifiuti e sulla sicurezza del sito. Indagini sono in corso per chiarire l’origine dei resti e le circostanze dell’abbandono.

La scoperta nella discarica abusiva. Teschi, femori, braccia e tibie sono stati rinvenuti all'interno di circa venti sacchi della spazzatura scoperti in una discarica abusiva all'interno del cimitero di Aci Catena, nel Catanese. Il macabro ritrovamento è avvenuto durante accertamenti dell'Arpa, avviati dopo la scoperta di bare, casse di zinco e paramenti funebri abbandonati nel camposanto comunale. I resti nascosti in un'area già sequestrata. I sacchi contenenti i resti umani si trovavano in una zona già sottoposta a sequestro giudiziario, occultati sotto cumuli di materiale sequestrato dai carabinieri.

