L’inizio della settimana in Irpinia si presenta con un clima instabile. Nella notte, sono caduti 7 millimetri di pioggia e sopra i 1400 metri sono tornati i primi fiocchi di neve. La quarta perturbazione di febbraio sta portando maltempo e condizioni difficili nella regione.

Tempo di lettura: < 1 minuto L’ Osservatorio Meteorologico di Montevergine locale segnala un inizio settimana instabile in Irpinia: nella notte sono caduti 7 mm di pioggia e al di sopra dei 1400 metri sono tornati i primi fiocchi di neve, segno della quarta perturbazione di febbraio pronta a interessare la regione. Per la giornata di oggi si prevedono cieli coperti e precipitazioni sparse, più intense sui settori confinanti con il napoletano. In montagna, oltre i 1300-1400 metri, la pioggia assumerà carattere nevoso. Nel corso della giornata, i fenomeni tenderanno a diventare deboli e isolati, mentre le temperature registreranno un lieve calo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Cieli grigi e primi fiocchi di neve: settimana all’insegna dell’instabilità

Approfondimenti su Montevergine Irpinia

Il presepe vivente della Pieve di Santa Maria ad Arezzo si arricchisce dei primi fiocchi di neve dell’anno, creando un’atmosfera suggestiva.

A Chieti sono arrivati i primi fiocchi di neve dell’anno, intorno alle 17:30 di mercoledì.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

ZUCCOTTO FIOCCO DI NEVE Ricetta Facile - Fatto in Casa da Benedetta

Ultime notizie su Montevergine Irpinia

Argomenti discussi: Previsioni meteo Lombardia, la prima settimana olimpica: cielo grigio e pioggia a Milano, neve in Valtellina; Meteo Torino, settimana divisa in due: le previsioni; Meteo Genova e Liguria, le previsioni per la settimana; Piogge, rovesci e cieli grigi ma fa più caldo: le previsioni meteo a Viterbo dal 2 all'8 febbraio.

Giornate grigie e nebbie, ma il tempo sulle Marche cambierà nel ponte dell'ImmacolataCieli grigi associati a nubi alte e a strati di nebbia alle basse quote, a causa di sacche di aria fredda che rimangono imprigionate al suolo. E' il tempo che ci aspetta sulle Marche, secondo l'ultimo ... corriereadriatico.it

Meteo Prossime ore: cieli grigi, piogge e anche neve; le regioni a rischioUn intenso flusso umido e mite dai quadranti meridionali sta interessando gran parte del nostro Paese, sollecitato da una circolazione ciclonica con centro motore attualmente posizionato tra la ... ilmeteo.it

/ Febbraio si apre con una luce diversa: dopo settimane di pioggia incessante e cieli grigi, il meteo sembra finalmente concederci una tregua. Per il weekend è atteso il ritorno del sole, quale occasione migliore per prenderci un momento per noi e scopri facebook