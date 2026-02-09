Cieli grigi e primi fiocchi di neve | settimana all’insegna dell’instabilità
L’inizio della settimana in Irpinia si presenta con un clima instabile. Nella notte, sono caduti 7 millimetri di pioggia e sopra i 1400 metri sono tornati i primi fiocchi di neve. La quarta perturbazione di febbraio sta portando maltempo e condizioni difficili nella regione.
Tempo di lettura: < 1 minuto L’ Osservatorio Meteorologico di Montevergine locale segnala un inizio settimana instabile in Irpinia: nella notte sono caduti 7 mm di pioggia e al di sopra dei 1400 metri sono tornati i primi fiocchi di neve, segno della quarta perturbazione di febbraio pronta a interessare la regione. Per la giornata di oggi si prevedono cieli coperti e precipitazioni sparse, più intense sui settori confinanti con il napoletano. In montagna, oltre i 1300-1400 metri, la pioggia assumerà carattere nevoso. Nel corso della giornata, i fenomeni tenderanno a diventare deboli e isolati, mentre le temperature registreranno un lieve calo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
