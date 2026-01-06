Cadono i primi fiocchi di neve dell’anno sul presepe vivente della Pieve di Santa Maria

Il presepe vivente della Pieve di Santa Maria ad Arezzo si arricchisce dei primi fiocchi di neve dell’anno, creando un’atmosfera suggestiva. In occasione della celebrazione dell’Epifania, don Alvaro Bardelli ha sottolineato il messaggio di salvezza universale di Cristo, rivolto a tutti i presenti. La funzione, svolta in un contesto di fede e tradizione, ha coinvolto la comunità in un momento di spiritualità e riflessione.

Arezzo, 6 gennaio 2026 – "Cristo è venuto per la redenzione di tutti gli uomini, nessuno è escluso dalla sua salvezza" ha ricordato don Alvaro Bardelli durante la Messa del giorno dell'Epifania del Signore di fronte ad una Pieve di Santa Maria gremita di fedeli. "Questa salvezza universale è rappresentata dalla stella che ha guidato i Re Magi desiderosi di incontrare colui che secondo le scritture doveva nascere a Betlemme" ha continuato don Alvaro. Una Betlemme che come quella ricostruita con il presepe vivente di San Francesco a Greccio nel 1223, proprio nel giorno dell'Epifania il parroco della Pieve di Santa Maria ha deciso di riproporre nella Sala San Filippo in corso Italia, 5 accanto alla Chiesa, per ricreare la scena della Natività e far comprendere meglio a tutti il significato profondo del Natale.

