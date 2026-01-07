Primi fiocchi di neve a Chieti VIDEO

A Chieti sono arrivati i primi fiocchi di neve dell’anno, intorno alle 17:30 di mercoledì. Le condizioni meteo avevano previsto precipitazioni a ridosso dell’Epifania, con neve a circa 300-400 metri di altitudine. La neve ha interessato il colle, segnando l’inizio di un episodio che potrà influire sulle condizioni del traffico e sulla quotidianità della città.

Prima neve dell'anno a Chieti. Poco dopo le 17,30 di mercoledì pomeriggio i primi fiocchi bianchi sono scesi sul colle, dando ragione alle previsioni meteo che indicavano, a ridosso dell'Epifania, precipitazioni fino ai 300-400 metri circa.Al momento non si registrano grossi disagi, a parte.

