La leader del Partito Democratico, Elly Schlein, critica duramente il governo, accusandolo di trascurare i problemi del Sud. Mentre i ministri passano il tempo a preparare il Festival di Sanremo, il Sud aspetta ancora risposte concrete. Schlein chiede se, dopo aver dedicato il fine settimana alla musica, Meloni e Salvini abbiano qualche minuto per affrontare le questioni di una regione che da troppo tempo si sente abbandonata.

«Mi chiedo se oggi Giorgia Meloni e Matteo Salvini, dopo aver passato il fine settimana a occuparsi della scaletta del Festival di Sanremo, trovino almeno cinque minuti per spiegare come intendono sostenere le oltre 1.500 persone sfollate di Niscemi, che hanno perso tutto, e come vogliono far fronte ai due miliardi e mezzo di euro di danni provocati dal ciclone Harry al Sud». È l’affondo della segretaria del Partito democratico, Elly Schlein, che torna a incalzare il governo sulla gestione dell’emergenza maltempo e sulle misure a sostegno dei territori colpiti. Le richieste al governo «Servono prospettive chiare per chi ha perso casa e lavoro. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Ciclone Harry, Schlein attacca il governo: “Va bene Sanremo... ma il Sud aspetta risposte”

Approfondimenti su Ciclone Harry

Negli ultimi due giorni, il Ciclone Harry ha attraversato le isole maggiori e la Calabria ionica, causando danni significativi.

Al Sud aumentano tensioni e incertezze.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Ciclone Harry

Argomenti discussi: Ciclone Harry, tre milioni per risarcire i danni alle imbarcazioni e alle imprese di acquacoltura: ecco come fare richiesta; Emergenza maltempo, Musumeci: In Sicilia rischio frane in 9 comuni su 10, entro pochi giorni gli altri fondi; Nubifragi e alluvioni Schlein contro Meloni | Ha abbandonato il Sud Italia Fate condoni edilizi invece di investire in prevenzione; **Pd | Schlein ' rispetto per tutti ma partito ha una linea' **.

Ciclone Harry, Schlein attacca il governo: Va bene Sanremo... ma il Sud aspetta risposteDalle oltre 1.500 persone sfollate di Niscemi ai miliardi di danni provocati dal maltempo, la segretaria del Pd attacca l’esecutivo e chiede risorse immediate e un piano strutturale per la messa in si ... gazzettadelsud.it

Schlein attacca la premier Meloni: Dopo essersi concentrata su Sanremo, ora spieghi cosa vuole fare a NiscemiMi chiedo se oggi Giorgia Meloni e Matteo Salvini, dopo aver passato il fine settimana a occuparsi della scaletta del Festival di Sanremo, trovino almeno cinque minuti per spiegare come intendono sos ... blitzquotidiano.it

Lungomare Poetto dopo il ciclone Harry... Piano piano ritorna normale #lungomarepoettocagliari #cittadicagliari #mare #poetto #italy #sardinia #sardegna facebook