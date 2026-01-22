Negli ultimi due giorni, il Ciclone Harry ha attraversato le isole maggiori e la Calabria ionica, causando danni significativi. Le zone interessate si trovano ad affrontare le conseguenze di un evento meteorologico intenso, che ha lasciato segni evidenti sul territorio. Questa situazione richiede attenzione e riflessione sulle misure di prevenzione e gestione delle emergenze.

di Manfredi Mori Nelle ultime 48 ore le isole maggiori e la Calabria ionica sono state colpite duramente dal Ciclone Harry. Solo in Sicilia si stimano oltre mezzo miliardo di danni dove le onde, alte fino a 9.7 metri, hanno devastato la costa orientale. Le isole minori sono ancora irraggiungibili, molte infrastrutture portuali, cantieristiche e ferroviarie sono state danneggiate, centinaia gli sfollati. E per non farci mancare niente, alle 00:28 del 21 gennaio, proprio mentre il ciclone raggiungeva la sua massima intensità, un terremoto con magnitudo 3.6 è stato segnalato a due chilometri da Militello Rosmarino in provincia di Messina, dove agli abitanti, spaventati, si è presentata la scelta fra il restare dentro di edifici che tremavano o affrontare le raffiche del ciclone in strada. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Il Ciclone Harry ha devastato il sud, ma non sembra importare a nessuno

