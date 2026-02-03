LIVE Ciclismo su pista Europei 2026 in DIRETTA | al via l’inseguimento maschile l’Italia punta su Favero e Grimod

L’Italia parte forte nell’inseguimento maschile ai Campionati Europei di ciclismo su pista. Favero e Grimod spingono in avanti, cercando di conquistare una buona posizione fin dai primi metri. Dopo un chilometro di gara, il portacolori azzurro segna il secondo miglior tempo, 1:05, mantenendo alta l’attenzione sulla prova degli italiani. La competizione è appena iniziata, ma già si vede che i nostri atleti sono determinati a fare bene.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.17 Dopo i primi mille metri l'azzurro fa segnare il secondo miglior tempo con 1:05.670. E' da qui in avanti però che comincia la corsa vera! 13.15 Non sarà assolutamente facile per l'azzurro timbrare un tempo inferiore ai 4:2.281 del russo Gonov, ma sulla pista velocissima di Konya potrebbe far registrare un gran tempo, cercando di piazzarsi nelle posizioni di vertice. 13.13 Nella prossima batteria partirà l'azzurro Etienne Grimod! La carta principale per l'Italia in questa disciplina! 13.11 Favero e Grimod sono stati protagonisti anche dell'inseguimento a squadre.

