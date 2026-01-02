Nasce Salis Bike Team Aggiano | il cuore pulsante del ciclismo brindisino tra sport educazione e identità

Il Salis Bike Team Aggiano si presenta come una nuova realtà nel panorama ciclistico brindisino, con l’obiettivo di promuovere lo sport tra i giovani. Situato a San Pietro Vernotico, il team si impegna a sviluppare competenze tecniche e valori di educazione e collaborazione, contribuendo alla crescita personale e sportiva dei suoi atleti. Un progetto che intende consolidare l’identità locale attraverso il ciclismo e il coinvolgimento della comunità.

SAN PIETRO VERNOTICO - Nel cuore della provincia di Brindisi, una realtà sportiva sta ridefinendo il concetto di ciclismo giovanile: il Salis Bike Team Aggiano. Non si tratta solo di una squadra, ma di una vera e propria scuola di ciclismo con una profonda identità territoriale, nata dalla.

