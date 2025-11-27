Campioni sociali e valorosi bikers in passerella applauditi e premiati nel Ristorante dei Conti, durante l’annuale festa sociale dell’Avis Bike club Cingoli, onorata anche dalla presenza di Massimo Romanelli presidente regionale della Federazione ciclismo. È stata una bella manifestazione in cui si è ripercorsa una stagione che ha riservato momenti gratificanti che dimostrano la qualità della società cingolana e la validità dei suoi tesserati. "Nel 2025 – ha evidenziato Roberta Del Mastro, presidente del sodalizio – i soci sono stati 97, di cui 74 tesserati alla Fci (26 cicloturisti e 48 cicloamatori). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Ciclismo. L’Avis Bike Cingoli in festa. Premiati i suoi campioni