Ci sono due colpevoli | l’accusa di Chiariello dopo Genoa-Napoli

Dopo il pareggio tra Genoa e Napoli, Chiariello non ha dubbi: “Ci sono due colpevoli”. La partita ha lasciato molti interrogativi e ora si aspetta di chiarire cosa sia andato storto.

La vittoria del Napoli in quel di Genova lascia tanti temi sui quali servirà discernere nei prossimi giorni. Lo sa bene Antonio Conte che sarà chiamato a preparare il prossimo match contro il Como nella speranza di recuperare giocatori dall'infermeria: i nomi di Politano e Mazzocchi nelle ultime ore sembra possano effettivamente tornare a disposizione in vista del Como. Napoli, Chiariello e l'accusa a due azzurro. Il giornalista Umberto Chiariello ha parlato ai microfoni di Canale 21, commentando quanto accaduto nell'ultima sfida tra Napoli e Genoa: "Non finiremo mai di ringraziare i ragazzi del Napoli per l'impresa compiuta a Genova. Dopo una partita che resterà nella memoria, Chiariello non ha nascosto l'entusiasmo per la vittoria del Napoli, definendola "epica" e di valore "platino". Chiariello durissimo dopo Juventus-Napoli: «Rigore clamoroso non dato, così si falsano i campionati» Umberto Chiariello ha commentato duramente la partita Juventus-Napoli, evidenziando un episodio di errore arbitrale che avrebbe influenzato il risultato. Il Napoli saluta la Champions, due colpevoli (per i tifosi). Lukaku ci ha provato Il Napoli chiude fase campionato della Champions League al trentesimo posto in classifica con otto punti, che non gli consentono di raggiungere i playoff. Antonio Conte e i suoi uomini sono di fatto f ... Serie A, in campo Sassuolo-Inter. I nerazzurri mirano ai tre punti per allungare in vetta Lecce-Udinese 2-1, Bologna-Parma 0-1. Ieri Genoa-Napoli 2-3: successo in extremis per gli azzurri in 10 uomini dal 76'. Il rigore su Vergara in Genoa-Napoli e il rosso di Pobega sono due esempi su quanto avesse ragione Ancelotti anni fa, quando disse a Rizzoli: "Lei mi deve garantire che continuerà ad arbitrare l'arbitro, non il Var". Aveva capito già tutto sei anni e mezzo fa

