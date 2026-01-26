Chiariello durissimo dopo Juventus-Napoli | Rigore clamoroso non dato così si falsano i campionati
Umberto Chiariello ha commentato duramente la partita Juventus-Napoli, evidenziando un episodio di errore arbitrale che avrebbe influenzato il risultato. Nel suo editoriale su Canale 21, ha sottolineato come decisioni come un rigore non concesso possano compromettere l’integrità dei campionati, mettendo in discussione la regolarità delle competizioni e la trasparenza delle partite.
È un'analisi senza sconti quella di Umberto Chiariello, che ai microfoni di Canale 21 ha commentato con il suo consueto editoriale il 3-0 di Juventus-Napoli, una partita che, a suo giudizio, non racconta fino in fondo quanto visto in campo. Secondo Chiariello, infatti, il Napoli «per 78 minuti è stato pienamente in partita», pur riconoscendo i meriti della Juventus, che «ha vinto anche con merito». Nel primo tempo, sottolinea Umberto Chiariello su Canale 21, la Juve ha nettamente sovrastato il Napoli per circa mezz'ora, dominando a centrocampo e creando almeno tre occasioni nitide, anche a causa di errori sanguinosi degli azzurri.
