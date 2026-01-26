Chiariello durissimo dopo Juventus-Napoli | Rigore clamoroso non dato così si falsano i campionati

Umberto Chiariello ha commentato duramente la partita Juventus-Napoli, evidenziando un episodio di errore arbitrale che avrebbe influenzato il risultato. Nel suo editoriale su Canale 21, ha sottolineato come decisioni come un rigore non concesso possano compromettere l’integrità dei campionati, mettendo in discussione la regolarità delle competizioni e la trasparenza delle partite.

