Alice Campello Morata parla della separazione | Ci amiamo ma non ci capiamo

Alvaro Morata ha parlato della separazione da Alice Campello, confermando che il loro rapporto si è concluso. In un’intervista, Morata ha detto che si amano ancora, ma non riescono più a capirsi come una volta. La coppia, che negli ultimi anni ha sempre fatto parlare di sé tra carriera e vita privata sui social, ora si trova di fronte a un cambiamento difficile.

A volte l’amore non è abbastanza. Lo sanno bene Alice Campello e Alvaro Morata, una coppia che per anni ha incarnato l’idea di un amore moderno, solido e mediatico, capace di fondere carriera, famiglia e visibilità social. Eppure, dietro la perfezione apparente di ogni post social, le incomprensioni silenziose possono diventare un muro difficile da superare. Oggi, dopo mesi di voci, smentite e tentativi di proteggere la sfera privata, la separazione tra il calciatore e l’imprenditrice sembra ormai definitiva. Perché Alice Campello e Morata si sono lasciati di nuovo. Ormai non è più una novità: Alice Capello e Morata non stanno più insieme. 🔗 Leggi su Dilei.it

