Alvaro Morata rompe il silenzio sulla crisi | ecco cosa sta succedendo con Alice Campello

Alvaro Morata e Alice Campello sono in crisi, di nuovo. Già nei giorni scorsi i fan della coppia avevano notato alcuni dettagli social che lasciavano intuire un secondo allontanamento tra i due. La coppia aveva già vissuto un momento difficile nell’estate del 2024 ma tutto si era concluso a gennaio di quest’anno con il tanto agognato ritorno di fiamma. Stanco delle illazioni che circolano in queste ore, è stato proprio il calciatore del Como a intervenire in merito. Nessun tradimento. Alvaro Morata non ha smentito le voci che lo vogliono, oggi, lontano dalla madre dei suoi figli: “ Non ci sono terze parti coinvolte dalla mia parte ” ha dichiarato al Alexia Riva, giornalista della rete Telecino che ha riportato le parole del giocatore nel corso del programma ‘El Tiempo Justo’. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Alvaro Morata rompe il silenzio sulla crisi: ecco cosa sta succedendo con Alice Campello

