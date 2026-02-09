Chivu Inter numeri da record tra difesa d’acciaio e attacchi aerei | l’analisi

L’Inter di Chivu ha battuto ogni record in difesa e in attacco. La squadra nerazzurra mantiene la porta inviolata e segna con regolarità, dimostrando una solidità che sorprende in Europa. Il tecnico sta lavorando sodo per rendere questa squadra una macchina quasi perfetta, capace di dominare anche nelle sfide più difficili.

Come riporta La Gazzetta dello Sport, la formazione meneghina è infatti la compagine che ha ottenuto il maggior numero di vittorie mantenendo la porta inviolata nei cinque principali campionati europei.

L’Inter di Chivu conquista un’altra vittoria senza appello.

Dopo 16 giornate di campionato, analizzare i numeri dell’Inter permette di valutare l’andamento della squadra e le prospettive future.

