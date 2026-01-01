Inter bilancio dopo 16 giornate | Chivu supera quel tecnico nei numeri? Analisi completa tra punti prestazioni e prospettive scudetto

Dopo 16 giornate di campionato, analizzare i numeri dell’Inter permette di valutare l’andamento della squadra e le prospettive future. Confrontando le prestazioni di Chivu e Inzaghi, si evidenziano punti, statistiche e possibili sviluppi nel cammino verso lo scudetto. Questo bilancio offre una panoramica obiettiva sulla nuova gestione nerazzurra, considerando i risultati ottenuti finora e le sfide che attendono il club nel prosieguo della stagione.

Chivu vs Inzaghi: l'Inter dopo 16 turni tra punti, statistiche e ambizioni tricolori. Il bilancio che racconta la nuova era nerazzurra Mentre l'Inter si avvicina alla prima partita del nuovo anno – appuntamento che dal 2020 porta spesso buone notizie ai nerazzurri – la sosta diventa l'occasione ideale per tracciare un primo bilancio della gestione.

Inter, quanto vale Frattesi? L'impatto a bilancio e la richiesta alla Juventus - Considerando questi costi al 31 dicembre 2025 il valore residuo a bilancio di Frattesi sarà di 15,75 milioni di euro. calciomercato.com

Inter, Dumfries si è operato alla caviglia: come sta dopo l'intervento a Londra - Denzel Dumfries è finito sotto i ferri per risolvere il problema alla caviglia sinistra che lo condizionava ormai da più di un mese. corrieredellosport.it

Da 1 a 10, il tuo voto al 2025 dell'Inter Sempre competitiva, sempre all'altezza delle manifestazioni, con una rosa forte e ricca di calciatori importanti. Brucia ancora la finale di Champions League, ma qual è davvero il bilancio di questo anno solare nerazzurr - facebook.com facebook

Il Giorno - #Calhanoglu- #Inter, cambia lo scenario: può rinnovare fino al 2028. Anche per una questione di bilancio x.com

