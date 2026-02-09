Chiusure idriche programmate | rubinetti a secco in 25 Comuni

Da lunedì 9 a lunedì 16 febbraio, in 25 Comuni si fermeranno i rubinetti di notte. La Sasi spa ha annunciato le chiusure programmate per il razionamento dell’acqua. La misura riguarda tutta la settimana e potrebbe cambiare solo con nuove disposizioni. La situazione resta difficile, e le famiglie devono fare i conti con le interruzioni notturne.

Inizia un'altra settimana di interruzioni programmate per razionamento della risorsa idrica. La Sasi spa ha comunicato il nuovo calendario delle chiusure notturne dei serbatoi, che riguarda il periodo da lunedì 9 a lunedì 16 febbraio 2026, salvo diversa disposizione.Ricevi le notizie di.🔗 Leggi su Chietitoday.it Approfondimenti su Sasi SPA Chiusure idriche programmate in 25 Comuni: ecco dove e quando mancherà l'acqua #Chieti-Problemi Idrico || La Sasi spa ha annunciato nuove chiusure programmate dell’acqua in 25 Comuni della provincia di Chieti. Chiusure idriche programmate: i Comuni interessati scendono a 28 Sasi Spa ha comunicato il nuovo calendario delle chiusure idriche programmate per razionamento. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Sasi SPA Argomenti discussi: Nuove chiusure idriche: notti senz'acqua a Ortona anche nei 'giorni della merla'; Scoppia la condotta dell’acqua: chiusa via Prenestina, traffico deviato, rubinetti a secco, niente lezioni; Sospensione idrica per 10 giorni a Castiglione Messer Marino: acqua garantita solo nelle prime ore della mattina. Rubinetti a secco domani per lavori nel Cosentino. Sorical: Garantiremo oltre il 50% di acquaStop programmato dell’erogazione idrica domani nel Cosentino per consentire importanti lavori di manutenzione sull'Abatemarco: ... quicosenza.it Acqua razionata in 28 Comuni della provincia: il nuovo calendario SasiLe interruzioni della fornitura della risorsa idrica sono programmate fino a lunedì 2 febbraio: ecco dove e quando l'acqua mancherà ... chietitoday.it Chiusure idriche programmate in 25 Comuni: ecco dove e quando mancherà l'acqua x.com NUOVE CHIUSURE IDRICHEnotti senz'acqua a Ortona anche nei 'giorni della merla' L'avviso della Sasi: https://cityne.ws/wa4En facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.