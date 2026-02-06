Lillo e Andrea Pucci saranno co-conduttori al Festival di Sanremo 2026 | l'annuncio di Carlo Conti

Carlo Conti ha ufficializzato che Lillo e Andrea Pucci saranno i co-conduttori del Festival di Sanremo 2026. I due comici saliranno sul palco dell’Ariston mercoledì 25 e giovedì 26 febbraio, pronti a tenere compagnia al pubblico con il loro stile. La loro presenza crea già entusiasmo tra gli appassionati, curiosi di vedere come si muoveranno tra musica e comicità.

