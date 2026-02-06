Sanremo 2026 Lillo e Andrea Pucci co-conduttori | l’annuncio di Carlo Conti

Carlo Conti ha confermato che Lillo e Andrea Pucci saranno i co-conduttori del prossimo Festival di Sanremo. I due comici saliranno sul palco dell’Ariston per una edizione che si preannuncia ricca di sorprese. La loro presenza si aggiunge a una lineup ancora da definire, ma l’annuncio ha già fatto discutere tra il pubblico e i fan della manifestazione.

Carlo Conti annuncia l'arrivo di Lillo e Andrea Pucci sul palco dell'Ariston per la nuova edizione del Festival di Sanremo. ''Bene, bene, bene!!! Lillo mercoledì 25 e Andrea Pucci giovedì 26!!! E non finisce qui.La prossima settimana le co-conduttrici ed altre sorprese per Sanremo2026!!''. Con una telefonata a tre, in macchina, Carlo Conti annuncia i nuovi due co-conduttori del festival di Sanremo. Intanto, come annunciato la scorsa settimana, venerdì 27 febbraio ci sarà la serata cover. Sul palco anche il primo ballerino della Scala Timofej Andrijashenko. Max Pezzali sarà invece ospite del Festival dal palco della nave ancorata davanti alla città dei fiori. 🔗 Leggi su 2anews.it

