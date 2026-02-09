Biagio Antonacci torna al centro dell’attenzione per la sua vita privata. La sua attuale compagna, Paola Cardinale, è madre del suo terzogenito, Carlo, nato nel 2021. A fianco a lei, c’è anche Marianna Morandi, ex del cantante e madre di altri due figli. La famiglia sembra composta da persone che conoscono bene i ritmi e le sfide della vita privata di Antonacci. La notizia ha fatto rapidamente il giro, lasciando i fan curiosi di scoprire come si stanno organizzando i rapporti tra tutti.

Paola Cardinale è l’attuale fidanzata di Biagio Antonacci e madre di Carlo, terzogenito nato nel 2021. Dalla precedente relazione con Marianna Morandi, l’artista ha avuto i figli Paolo e Giovanni, nati nel 1995 e nel 2001. Stasera il cantautore si esibirà nel corso di Taratatà, show condotto da Paolo Bonolis, in onda dalle 21:40 su Canale 5. Negli anni novanta quando veniva travolto dal successo di Liberatemi, durante una tappe del Festivalbar Antonacci conosceva Marianna Morandi, attrice teatrale e figlia di Gianni Morandi e della prima moglie Laura Efrikian. Un colpo di fulmine per entrambi che vengono travolti da una vorticosa passione: la relazione è ufficializzata nel 1993 con le prime immagini di coppia che arrivano sulle copertine dei giornali di cronaca rosa. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi sono Paola Cardinale e Marianna Morandi, fidanzata ed ex di Biagio Antonacci (e madri dei tre figli)

Approfondimenti su Biagio Antonacci

Marianna Morandi è la figlia maggiore di Gianni Morandi e Laura Efrikian.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Biagio Antonacci

Chi sono Paola Cardinale e Marianna Morandi, fidanzata ed ex di Biagio Antonacci (e madri dei tre figli)Paola Cardinale è l’attuale fidanzata di Biagio Antonacci e madre di Carlo, terzogenito nato ... msn.com

Biagio Antonacci, la compagna Paola Cardinale e la nascita del terzo figlio/ Nessun legame formaleChi è Biagio Antonacci? L'amore con Marianna Morandi e i due figli. Poi la storia con compagna Paola Cardinale e la nascita di Carlo, il terzo figlio Da tanti anni legato a Paola Cardinale, di ... ilsussidiario.net

Nel 1605 il cardinale, ed esperto giurista, Camillo Borghese, venne eletto pontefice con il nome di Paolo V. Nei 16 anni di regno fece completare la basilica di San Pietro, fece attivare l’Acqua Paola con il Fontanone, fece fare la Cappella Borghese e tante altre facebook