chi sono paola cardinale e marianna morandi fidanzata ed ex di biagio antonacci e madri dei tre figli

Biagio Antonacci torna al centro dell’attenzione per la sua vita privata. La sua attuale compagna, Paola Cardinale, è madre del suo terzogenito, Carlo, nato nel 2021. A fianco a lei, c’è anche Marianna Morandi, ex del cantante e madre di altri due figli. La famiglia sembra composta da persone che conoscono bene i ritmi e le sfide della vita privata di Antonacci. La notizia ha fatto rapidamente il giro, lasciando i fan curiosi di scoprire come si stanno organizzando i rapporti tra tutti.

Paola Cardinale è l’attuale fidanzata di Biagio Antonacci e madre di Carlo, terzogenito nato nel 2021. Dalla precedente relazione con Marianna Morandi, l’artista ha avuto i figli Paolo e Giovanni, nati nel 1995 e nel 2001. Stasera il cantautore si esibirà nel corso di Taratatà, show condotto da Paolo Bonolis, in onda dalle 21:40 su Canale 5. Negli anni novanta quando veniva travolto dal successo di Liberatemi, durante una tappe del Festivalbar Antonacci conosceva Marianna Morandi, attrice teatrale e figlia di Gianni Morandi e della prima moglie Laura Efrikian. Un colpo di fulmine per entrambi che vengono travolti da una vorticosa passione: la relazione è ufficializzata nel 1993 con le prime immagini di coppia che arrivano sulle copertine dei giornali di cronaca rosa. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

