Super Bowl 2026 i cantanti che si esibiranno durante l’Halftime Show

La notte tra l’8 e il 9 febbraio 2026, il Levi’s Stadium di Santa Clara ospita il Super Bowl tra New England Patriots e Seattle Seahawks. Durante l’intervallo, i cantanti che si esibiranno all’Halftime Show sono stati annunciati e coinvolgono grandi star della musica. La partita si prospetta uno degli eventi più seguiti dell’anno, con milioni di tifosi pronti a sintonizzarsi anche per la musica.

Nella notte italiana tra l'8 e il 9 febbraio 2026 negli Stati Uniti, al Levi's Stadium, a Santa Clara (California), si gioca il Super Bowl 2026 tra New England Patriots e Seattle Seahawks. La finale della NFL, il massimo campionato statunitense di football americano, sarà – come sempre – un grande show di sport ma non solo. L'evento avrà infatti il tradizionale Halftime Show. Ovvero uno spettacolo musicale che si svolgerà durante l'intervallo. Durante l'intervallo dell'incontro, si esibirà Bad Bunny, cantante portoricano.

Bad Bunny, famoso artista portoricano, si appresta a essere il headliner dell’Halftime Show del Super Bowl LX, che si terrà l’8 febbraio al Levi’s Stadium di Santa Clara.

