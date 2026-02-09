Chi è Stefania Constantini la fuoriclasse del curling azzurro protagonista a Milano-Cortina

Stefania Constantini sta facendo parlare di sé a Milano-Cortina 2026. La campionessa del curling italiano si è fatta notare per le sue prestazioni sul ghiaccio, portando l’Italia a giocare un ruolo importante in questa edizione. La sua esperienza e il suo talento sono sotto gli occhi di tutti, e ora tutti attendono di vederla in azione nelle prossime partite.

L’Italia sportiva ha imparato a conoscerla quasi per caso: parliamo di Stefania Constantini, la fuoriclasse del curling italiano, che insieme ad Amos Mosaner è grande protagonista a Milano-Cortina 2026. Una storia quella di Stefania che nasce a Pechino 2022, quando arrivata ai Giochi da outsider, ne esce non solo come vincitrice ma anche come simbolo di un movimento in crescita. In questa edizione delle Olimpiadi, gioca in casa e non a caso on a caso il Comune e Fondazione Cortina l’hanno scelta come ambasciatrice. Chi è Stefania Constantini. Nata il 15 aprile 1999 a Pieve di Cadore e cresciuta a Cortina d’Ampezzo, Nonostante il ghiaccio sia il suo habitat naturale, non ama particolarmente il freddo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Stefania Constantini e Amos Mosaner sono di nuovo pronti a scendere in pista alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026.

Una partita tesissima, ancora contro i tostissimi USA. Serviva la gara perfetta, ma non è bastata. I nostri Stefania Constantini e Amos Mosaner hanno disputato un'ottima gara, ma questa volta non è bastata. L'ultimo tiro ha premiato la coppia statunitense che v facebook

A me che non ne capisco niente appare che abbiamo perso la semifinale quando la strategia di Amos Mosaner ha prevalso su quella di Stefania Constantini #MilanoCortina2026 x.com