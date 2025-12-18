Laura Efrikian il dolore per la morte della figlia avuta da Gianni Morandi | Non si supera vive con me

Durante l'ultima puntata de La Volta Buona, Laura Efrikian ha condiviso un ricordo intenso e toccante, parlando del dolore che porta nel cuore per la perdita della sua prima figlia, nata dall'amore con Gianni Morandi. Un dolore che, nel tempo, non si è mai attenuato, ma che vive con lei ogni giorno, testimone di un amore che va oltre la vita.

