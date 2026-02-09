L’attivista di Hong Kong Jimmy Lai è stato condannato a vent’anni di carcere. La decisione arriva dopo un processo durato settimane, che molti considerano il simbolo della stretta sulla libertà di espressione in Cina e a Hong Kong. Lai è stato condannato per cospirazione e sedizione, accuse che lui e i suoi sostenitori definiscono false e politicamente motivate. La sentenza ha scatenato reazioni contrastanti, con i sostenitori che denunciano una repressione ingiusta e i critici che applaudono una misura necessaria per mantenere l’ordine.

L’imprenditore dei media e attivista hongkonghese Jimmy Lai è stato condannato a vent’anni di carcere alla fine di un processo che è diventato emblematico dell’erosione delle libertà civili e dell’autonomia della città di Hong Kong dalla Cina. Lai ha 78 anni, è uno dei principali oppositori del governo cinese ed è in carcere dal dicembre del 2020. Era già stato giudicato colpevole a dicembre e si attendeva che il tribunale stabilisse la pena. Lai è stata condannato con l’accusa di avere cospirato con forze straniere contro il governo cinese: avrebbe chiesto agli Stati Uniti e al Regno Unito di imporre sanzioni contro la Cina (Lai ha anche cittadinanza britannica). 🔗 Leggi su Ilpost.it

Jimmy Lai, ex magnate dei media e noto attivista di Hong Kong, è stato condannato per sedizione e collusione in un procedimento legale legato alla sicurezza nazionale.

Jimmy Lai, noto magnate dei media di Hong Kong e sostenitore della democrazia, è stato condannato per collusione e sedizione nel contesto delle accuse legate alla sicurezza nazionale.

L’attivista di Hong Kong Jimmy Lai è stato dichiarato colpevoleA Hong Kong l’imprenditore dei media e attivista per la democrazia Jimmy Lai è stato giudicato colpevole in un processo diventato emblematico dell’erosione delle libertà civili nella città e ... ilpost.it

La condanna dell'attivista di Hong Kong Jimmy Lai: collegamento con Francesco RadicioniPiù di ottocento pagine di sentenza con l'obiettivo di è indurre le persone a guardare con odio e disprezzo al governo già un comma e coperta la sentenza di oggi arriva tra l'altro dopo-crisi tredici ... radioradicale.it

Jimmy Lai condannato a 20 anni per diversi reati, compresa cospirazione con forze straniere Il 9 febbraio si è tenuta l'udienza di condanna di Jimmy Lai, attivista anti-cinese e pro-indipendenza di Hong Kong, e di tre società Apple Daily accusate di aver violat facebook

