Frosinone | operaio muore cadendo dal tetto di un' azienda

Oggi a Frosinone si è verificato un incidente sul lavoro in via Fermi, dove un operaio di 48 anni è caduto dal tetto di un'azienda che produce attrezzature e veicoli per la raccolta rifiuti. La vittima, di nazionalità straniera, ha perso la vita a seguito della caduta. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori e le autorità competenti stanno conducendo le indagini per chiarire le cause dell’accaduto.

Tragico incidente sul lavoro oggi pomeriggio in via Fermi: un operaio di 48 anni, di nazionalita' straniera, e' decaduto dopo essere precipitato dal tetto di una ditta che produce attrezzature e veicoli per la raccolta rifiuti. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i carabinieri e il personale della ASLSpresal, che hanno avviato accertamenti sulla dinamica dell'incidente e sul rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro. Al momento non sono stati diffusi ulteriori dettagli. 🔗 Leggi su Iltempo.it

