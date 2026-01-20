Frosinone operaio 48enne muore cadendo dal tetto

A Frosinone, un uomo di 48 anni ha perso la vita dopo essere caduto dal tetto di un’azienda di produzione di attrezzature e veicoli per la raccolta rifiuti, situata in via Fermi. L’incidente è avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, intorno alle 14, e le autorità stanno conducendo le indagini per chiarire le cause dell’accaduto.

