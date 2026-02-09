No dico | l’avete visto Bad Bunny? Uno show come quello in Italia sarebbe impossibile

La performance di Bad Bunny all’intervallo del Super Bowl ha fatto parlare tutti. In tredici minuti ha conquistato il pubblico, diventando il primo artista a cantare quasi interamente in spagnolo in quella cornice. Uno show che molti commentatori definiscono memorabile, difficile da replicare in Italia. Eppure, anche se qui sembra impossibile riproporre un evento del genere, la scena musicale internazionale continua a portare in alto artisti come lui, capaci di sfidare i limiti e lasciare il segno.

No, dico: l’avete visto Bad Bunny? I suoi tredici-minuti-tredici all’Halftime dell’ultimo Super Bowl resteranno negli annali, non solo per i record grandi (è il primo nella storia della competizione, una tradizione nella tradizione, a essere quasi interamente in lingua spagnola) e piccini (è il più visto di sempre, ma certi primati sono figli del loro tempo e fatti per cedere), ma per l’impatto, il messaggio, il qui e ora. In sintesi, l’avrete letto ovunque, è stato un omaggio al suo paese, Puerto Rico, sulla scia dell’ultimo album Debí tirar más fotos, un successo mondiale che ha sdoganato un reggaeton suonato e d’autore dappertutto, Italia compresa, per cui ora “tutti vogliono essere latini”.🔗 Leggi su Today.it

Durante il Super Bowl, Bad Bunny ha portato energia e colore all’Halftime Show, facendo ballare e cantare il pubblico.

L’esibizione di Bad Bunny al Super Bowl 2026 ha fatto scoppiare un vero e proprio terremoto sui social.

la Repubblica. . Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump non ha preso bene lo spettacolo dell'intervallo che Bad Bunny ha messo in scena durante la finale del Super Bowl e ha scritto su Truth: "Lo spettacolo dell'intervallo è una vera schifezza, uno dei peg facebook

Ad assistere al trionfale Halftime Show di Bad Bunny dagli spalti del Levi’s Stadium di Santa Clara c'erano tantissime star x.com