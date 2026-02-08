Vannacci sceglie la sua ‘lady tessere’ per Futuro Nazionale | chi è Annamaria Frigo

Roberto Vannacci ha deciso di affidare a Annamaria Frigo il ruolo di responsabile nazionale del tesseramento di Futuro Nazionale. La scelta è arrivata poche settimane dopo la sua nomina e conferma l’intenzione di rafforzare la struttura del movimento. Frigo, che ha già esperienza nel settore, si occuperà di gestire le tessere e di coordinare le attività legate all’iscrizione dei simpatizzanti. La sua nomina potrebbe aprire nuove strade per il partito, che punta a consolidare la propria base di sostenitori.

Un nuovo segnale arriva dalla scena politica italiana.

Un deputato di Bari ha lasciato la Lega e ha annunciato di unirsi a Roberto Vannacci.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Secondo il sondaggio dell’Istituto Piepoli, Futuro nazionale, il nuovo partito di Roberto Vannacci, che si attesta al 2%. Alta la fiducia nell’ex generale: il 23% degli italiani è convinto che possa lavorare bene: https://fanpa.ge/8yE1a facebook

L’assurdo caso sul marchio di “Futuro Nazionale”: la notizia di Open, la smentita di Policy Maker ignorata e la fretta di dare addosso a #Vannacci x.com