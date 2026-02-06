Futuro Nazionale chi è dentro e chi orbita attorno al nuovo partito di Roberto Vannacci
Con l’annuncio della sua uscita dalla Lega, Roberto Vannacci ha lanciato ufficialmente Futuro Nazionale. Il suo nuovo partito apre uno spazio a destra, attirando subito alcuni parlamentari in bilico e gruppi radicali interessati al progetto. La formazione del generale inizia a prendere forma, con adesioni che sembrano destinati a crescere nei prossimi mesi.
Argomenti discussi: Futuro Nazionale, cosa sappiamo sul nuovo partito di Roberto Vannacci; Chi saranno i seguaci di Vannacci nel nuovo partito Futuro Nazionale; Per Vannacci contare in Parlamento è una missione complicata; Futuro Nazionale, chi segue Roberto Vannacci a Torino e in Piemonte. Spuntano Mario Borghezio e Emanuele Pozzolo: Sarà il nostro Charles de Gaulle.
Futuro Nazionale, la nuova formazione politica di Roberto Vannacci dopo il divorzio dalla Lega non è ancora nata ma il parto si preannuncia
Roberto Vannacci, dopo l'addio alla Lega e la decisione
I due deputati escono dal Carroccio per entrare in Futuro nazionale (ma in Parlamento saranno iscritti al Gruppo misto). Salgono a tre le truppe vannacciane a Montecitorio: oltre a loro due c'è anche l'ex FdI Emanuele Pozzolo facebook
I deputati Sasso e Ziello lasciano la Lega: aderiamo a Futuro Nazionale di #Vannacci, è destra vitale x.com
