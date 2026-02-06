Futuro Nazionale chi è dentro e chi orbita attorno al nuovo partito di Roberto Vannacci

Con l’annuncio della sua uscita dalla Lega, Roberto Vannacci ha lanciato ufficialmente Futuro Nazionale. Il suo nuovo partito apre uno spazio a destra, attirando subito alcuni parlamentari in bilico e gruppi radicali interessati al progetto. La formazione del generale inizia a prendere forma, con adesioni che sembrano destinati a crescere nei prossimi mesi.

Roberto Vannacci ha annunciato la nascita di un nuovo partito, chiamato Futuro Nazionale.

Roberto Vannacci si prepara a lasciare la Lega e a creare un nuovo partito, Futuro Nazionale.

FUTURO NAZIONALE ECCO IL LOGO E IL PARTITO DI VANNACCI

Vannacci, il giurista: Può usare il simbolo Futuro nazionale. Il vecchio marchio non è stato rinnovatoFuturo Nazionale, la nuova formazione politica di Roberto Vannacci dopo il divorzio dalla Lega non è ancora nata ma il parto si preannuncia ... iltempo.it

Vannacci e Futuro Nazionale, il simbolo è un casoRoberto Vannacci (Foto LaPresse/Tiziano Manzoni) Roberto Vannacci, dopo l’addio alla Lega e la decisione ... msn.com

I due deputati escono dal Carroccio per entrare in Futuro nazionale (ma in Parlamento saranno iscritti al Gruppo misto). Salgono a tre le truppe vannacciane a Montecitorio: oltre a loro due c'è anche l'ex FdI Emanuele Pozzolo facebook

I deputati Sasso e Ziello lasciano la Lega: aderiamo a Futuro Nazionale di #Vannacci, è destra vitale x.com