Toyota Hilux debutto europeo a Bruxelles Ora è anche 100% elettrico – FOTO

Toyota presenta la nuova Hilux, che debutta ufficialmente in Europa a Bruxelles. Ora disponibile anche nella versione completamente elettrica, il modello combina affidabilità e innovazione sostenibile. Le immagini mostrano un design rinnovato e caratteristiche tecniche aggiornate, pensate per rispondere alle esigenze di un mercato in evoluzione. La nuova Hilux rappresenta un passo importante per Toyota nel segmento dei veicoli robusti e rispettosi dell’ambiente.

Il Toyota Hilux si presenta al pubblico europeo al Salone dell'Automobile di Bruxelles 2026 con una nuova generazione che aggiorna in modo significativo uno dei pick-up più noti e longevi del mercato. Un debutto che segna un passaggio importante per il modello, chiamato oggi a confrontarsi con esigenze di efficienza, sostenibilità e tecnologia sempre più centrali anche nel segmento dei veicoli da lavoro. Il nuovo Hilux mantiene l'impostazione tecnica che ne ha costruito la reputazione nel tempo, a partire dal telaio a longheroni, garanzia di robustezza e affidabilità anche negli utilizzi più impegnativi.

