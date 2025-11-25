Famiglia nel bosco di Palmoli imprenditore offre una casa prefabbricata | Costa 15 mila euro pago tutto io

Un imprenditore ha messo a disposizione un modulo abitativo per i bambini della famiglia che vive nel bosco di Palmoli: "Pago tutto io". 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

famiglia bosco palmoli imprenditoreL'apertura del sindaco di Palmoli alla famiglia nel bosco, ma c'è la minaccia: "Se no tornano in Australia" - Il sindaco di Palmoli lancia un appello alla famiglia che vive nel bosco: "Siamo pronti a sostenere le spese", ma a una condizione ... Si legge su virgilio.it

famiglia bosco palmoli imprenditoreFamiglia anglo-australiana nei boschi: da Napoli parte la gara di solidarietà - australiana di Palmoli, dopo la decisione del tribunale di allontanare i tre bambini. Secondo stylo24.it

famiglia bosco palmoli imprenditoreRICONGIUNGIMENTO Famiglia nel bosco: il sindaco di Palmoli offre un alloggio gratuito per il ricongiungimento familiare - Alloggio fruibile nell’attesa della ristrutturazione del loro casolare giudicato inagibile dai servizi sociali e dal Tribunale dei minori ... Secondo statoquotidiano.it

