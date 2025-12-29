Analisi della sfida Chelsea-Bournemouth, in programma martedì 30 dicembre 2025 alle 20:30 a Stamford Bridge. Approfondiamo formazioni ufficiali, quote e pronostici, con particolare attenzione alla possibilità di almeno tre gol. Dopo la recente sconfitta contro l'Aston Villa, il Chelsea cerca una risposta, mentre il Bournemouth punta a consolidare la propria posizione. Un incontro da seguire con attenzione per appassionati e scommettitori.

Sconfitta pesante sabato per il Chelsea, battuto per 2-1 in casa dall’Aston Villa, come da noi pronosticato, nonostante il vantaggio iniziale e un buon primo tempo. Il terzo posto è lontano 10 punti dunque le possibilità di piazzarsi tra le prime quattro o cinque si restringono realisticamente a uno o due slot, cui ambiscono però . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Chelsea-Bournemouth (martedì 30 dicembre 2025 ore 20:30): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Almeno tre gol a Stamford Bridge

Leggi anche: Chelsea-Bournemouth (martedì 30 dicembre 2025 ore 20:30): formazioni, quote, pronostici. Almeno tre gol a Stamford Bridge

Leggi anche: Chelsea-Bournemouth (martedì 30 dicembre 2025 ore 20:30): formazioni, quote, pronostici

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Chelsea-Bournemouth martedì 30 dicembre 2025 ore 20 | 30 | formazioni quote pronostici; Chelsea-Bournemouth martedì 30 dicembre 2025 ore 20 | 30 | formazioni quote pronostici Almeno tre gol a Stamford Bridge; Burnley-Newcastle martedì 30 dicembre 2025 ore 20 | 30 | formazioni quote pronostici; West Ham-Brighton martedì 30 dicembre 2025 ore 20 | 30 | formazioni quote pronostici Seagulls favoriti.

Premier League 2025-2026: Chelsea-Bournemouth, le probabili formazioni - Le due squadre arrivano all'appuntamento con l’obbligo di cambiare marcia dopo un periodo ben al di sotto delle attese. sportal.it