Chelsea-Bournemouth martedì 30 dicembre 2025 ore 20 | 30 | formazioni quote pronostici Almeno tre gol a Stamford Bridge

Analisi della sfida tra Chelsea e Bournemouth in programma martedì 30 dicembre 2025 alle 20:30 a Stamford Bridge. Dopo la recente sconfitta contro l’Aston Villa, il Chelsea cerca riscatto in casa, con attenzione a formazioni, quote e pronostici. La partita si preannuncia aperta, con almeno tre reti previste considerando il trend delle ultime gare e le caratteristiche delle squadre coinvolte.

Sconfitta pesante sabato per il Chelsea, battuto per 2-1 in casa dall’Aston Villa, come da noi pronosticato, nonostante il vantaggio iniziale e un buon primo tempo. Il terzo posto è lontano 10 punti dunque le possibilità di piazzarsi tra le prime quattro o cinque si restringono realisticamente a uno o due slot, cui ambiscono però . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Chelsea-Bournemouth (martedì 30 dicembre 2025 ore 20:30): formazioni, quote, pronostici. Almeno tre gol a Stamford Bridge Leggi anche: Chelsea-Bournemouth (martedì 30 dicembre 2025 ore 20:30): formazioni, quote, pronostici Leggi anche: Fulham-Manchester City (martedì 02 dicembre 2025 ore 20:30): formazioni, quote, pronostici. Almeno tre gol a Craven Cottage Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Chelsea-Bournemouth martedì 30 dicembre 2025 ore 20 | 30 | formazioni quote pronostici; Burnley-Newcastle martedì 30 dicembre 2025 ore 20 | 30 | formazioni quote pronostici; West Ham-Brighton martedì 30 dicembre 2025 ore 20 | 30 | formazioni quote pronostici. Pronostico Chelsea vs Bournemouth – 30 Dicembre 2025 - La sfida del 30 Dicembre 2025 alle 20:30 allo Stamford Bridge chiude l’anno di Premier League con un duello dal valore importante per la classifica. news-sports.it

Pronostico Chelsea-Bournemouth, Maresca vuole ripartire dopo la sconfitta contro l'Aston Villa - Alla 19ª giornata di Premier League il Chelsea si presenta da quinto in classifica: alle porte c'è la sfida casalinga con il Bournemouth, che alle sue spalle ha sono solo cinque squadre. tuttosport.com

Arsenal vs Brighton Brentford vs Bournemouth Burnley vs Everton Liverpool vs Wolves West Ham vs Fulham Chelsea vs Aston Villa Parma vs Fiorentina Lecce vs Como Torino vs Cagliari Udinese vs Lazio Pisa vs Juventus Sunderland vs Leeds United Crystal x.com

«Il Chelsea si è mosso per primo» per Antoine Semenyo, il talento offensivo del Bournemouth che sta attirando l'attenzione di tutto il calcio inglese. Il club londinese non è però l’unico interessato: anche Manchester United, Liverpool e Manchester City stanno - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.