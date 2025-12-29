Chelsea-Bournemouth martedì 30 dicembre 2025 ore 20 | 30 | formazioni quote pronostici Almeno tre gol a Stamford Bridge

29 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Analisi della sfida tra Chelsea e Bournemouth in programma martedì 30 dicembre 2025 alle 20:30 a Stamford Bridge. Dopo la recente sconfitta contro l’Aston Villa, il Chelsea cerca riscatto in casa, con attenzione a formazioni, quote e pronostici. La partita si preannuncia aperta, con almeno tre reti previste considerando il trend delle ultime gare e le caratteristiche delle squadre coinvolte.

Sconfitta pesante sabato per il Chelsea, battuto per 2-1 in casa dall’Aston Villa, come da noi pronosticato, nonostante il vantaggio iniziale e un buon primo tempo. Il terzo posto è lontano 10 punti dunque le possibilità di piazzarsi tra le prime quattro o cinque si restringono realisticamente a uno o due slot, cui ambiscono però . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

chelsea bournemouth marted236 30Pronostico Chelsea vs Bournemouth – 30 Dicembre 2025 - La sfida del 30 Dicembre 2025 alle 20:30 allo Stamford Bridge chiude l’anno di Premier League con un duello dal valore importante per la classifica. news-sports.it

chelsea bournemouth marted236 30Pronostico Chelsea-Bournemouth, Maresca vuole ripartire dopo la sconfitta contro l'Aston Villa - Alla 19ª giornata di Premier League il Chelsea si presenta da quinto in classifica: alle porte c'è la sfida casalinga con il Bournemouth, che alle sue spalle ha sono solo cinque squadre. tuttosport.com

