A 52 anni, l'atleta austriaca Riegler si presenta ancora in gara ai Giochi, anche se è stata eliminata negli ottavi di finale di snowboard parallelo.

"Ma lo sapete che c'è una mia connazionale in gara a 52 anni?". Ore 8 in punto al Livigno Snow Park, il termometro non fa la cortesia di mentire e segna un impietoso -15°C. "Ma è secco.". Cielo terso e quindi uno aspetta fiducioso che spunti il sole, che poi scalda ed è un piacere. Nel frattempo l'addetto ai controlli in zona mista, austriaco simpaticissimo, ci accoglie subito con la domanda: "Lo sapete che?.". Ok, non lo sapevo, dai, mi ero concentrato sugli snowboarder italiani che oggi è una giornata di gloria, me la sento nelle ossa (insieme con il freddo). Due chiacchiere, due clic ed eccoci qua: Claudia Riegler, nata a Vienna il 9 luglio 1973. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - "Che ci faccio qui a 52 anni? Cerco il mio fidanzato!". Riegler, l'atleta più anziana dei Giochi

