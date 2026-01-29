Ivan Zaytsev ha parlato di come vive oggi le emozioni legate a Rio 2016. A dieci anni di distanza, dice di rosicare meno e di cercare di non ripetere gli stessi errori con suo figlio. Lo sportivo si è raccontato in modo sincero durante la puntata di Volley Night su OA Sport.

Ospite non illustre, di più, nella più recente puntata di Volley Night, sul canale YouTube di OA Sport. Arriva Ivan Zaytsev, che di essere presentato non ne ha nessun bisogno. A 37 anni è a Cuneo che sta portando il suo talento sempre cristallino, come anche la sua parlantina ricca di aneddoti, dimostrata ancora una volta attraverso queste righe. Per Zaytsev inizio legato al momento di Cuneo: “ Sicuramente è un posto speciale per giocare a pallavolo: ha una tradizione radicata in tutta la città, in tutto ciò che rappresenta la popolazione e la provincia cuneese. C’è una tifoseria molto calda. Siamo tutti molto felici di partecipare alla Superlega grazie alla promozione dell’anno scorso: è una responsabilità anche per noi ‘vecchietti’, per me, per Mimmo Baraccini, per Michele Baranowicz, cercare di dare una mano a strutturare la squadra per poi tornare alla grande pallavolo della grande Cuneo. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Ivan Zaytsev: “Rio 2016? 10 anni dopo rosico meno. Cerco di evitare con mio figlio gli errori di mio padre”

Approfondimenti su Ivan Zaytsev Rio 2016

Nek, attualmente giudice di The Voice Senior, condivide la sua esperienza di amore duraturo a 54 anni.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Ivan Zaytsev Rio 2016

Rio 2016: Ivan Zaytsev, anche se non è oro è una medaglia bellissimaUna squadra, quella allenata da Gianlorenzo Blengini, che ha dato tutto e che nel match contro i brasiliani è stata anche penalizzata da almeno un paio di decisioni arbitrali, in momenti cruciali per ... deejay.it

Rio: Zaytsev, una medaglia è d'obbligoUna medaglia a Rio è d’obbligo. Così Ivan Zaytsev, lo schiacciatore azzurro che, alla partenza questa sera dall’aeroporto di Fiumicino per Rio, ha espresso il pensiero di tutta la nazionale. Sullo ... ansa.it

Il record mondiale È nato in una partita “così, tanto per”. Cartello sopra la porta: 134 km/h, 28 maggio 2018, Volleyball National League. Ivan Zaytsev, italiano, quel giorno contro la Serbia piazza una battuta a 134 km/h. E no, non era “la finale della vita”. Nel t facebook