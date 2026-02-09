chatgpt annunci potresti iniziare a vederli oggi

Oggi alcuni utenti della versione gratuita e del piano Go di ChatGPT iniziano a vedere i primi annunci pubblicitari. OpenAI ha confermato che si tratta di test e che l’obiettivo è capire come integrare le inserzioni senza disturbare l’esperienza degli utenti. Per ora, la novità riguarda solo alcuni, ma potrebbe diventare più diffusa in futuro.

Un annuncio recente riguarda l’avvio di test pubblicitari su ChatGPT, con le inserzioni che compaiono per gli utenti della versione gratuita e del piano Go. Le pubblicità vengono definite mirate in base alla domanda dell’utente, mentre le modalità per i piani a pagamento restano senza annunci. questa mossa segna una nuova fonte di reddito per OpenAI, mantenendo al contempo l’esperienza utente come priorità. pubblicità in chatgpt: avvio dei test. le inserzioni sono posizionate a piè di pagina nelle risposte fornite, e sono progettate per correlarsi automaticamente al contenuto della query. solo gli utenti senza abbonamento vedono annunci, mentre chi dispone di piani pagati continua a usufruire di un’esperienza priva di pubblicità. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

OpenAI ha annunciato l'introduzione di annunci pubblicitari all’interno di ChatGPT, che verranno testati nelle prossime settimane.

Recentemente, è emerso che il piano Go di ChatGPT, nonostante sia a pagamento, continua a mostrare annunci pubblicitari.

