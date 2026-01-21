Paghi ChatGPT ma spuntano comunque gli annunci | il piano Go scatena la polemica

Recentemente, è emerso che il piano Go di ChatGPT, nonostante sia a pagamento, continua a mostrare annunci pubblicitari. Questa situazione ha suscitato discussioni tra gli utenti e gli esperti, ricordando le osservazioni di Tibor Blaho fatte a dicembre 2025, riguardo a modifiche sospette nel codice. La questione solleva interrogativi sulla trasparenza e le pratiche di monetizzazione di ChatGPT, evidenziando la necessità di chiarezza per gli utenti.

Tibor Blaho ci aveva visto giusto. Quando a dicembre 2025 l'utente di X aveva condiviso la sua scoperta di modifiche sospette nel codice di ChatGPT, in molti avevano pensato a speculazioni premature. Ora arriva la conferma ufficiale che trasforma quei sospetti in realtà: OpenAI ha annunciato l'avvio dei primi test pubblicitari all'interno della sua piattaforma di intelligenza artificiale. Un passaggio che molti consideravano inevitabile, altri temevano, e che segna una svolta importante nella strategia di monetizzazione dell'azienda guidata da Sam Altman. La sperimentazione partirà nelle prossime settimane sul territorio statunitense e riguarderà principalmente gli utenti della versione gratuita di ChatGPT.

