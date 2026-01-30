Marc Chagall in mostra a Palazzo dei Diamanti di Ferrara

A Ferrara, fino all’8 febbraio 2026, apre una grande mostra dedicata a Marc Chagall. La mostra si trova a Palazzo dei Diamanti e raccoglie alcune delle opere più significative del pittore russo-francese, tra dipinti, disegni e incisioni. È un’occasione per vedere da vicino i quadri che hanno segnato il Novecento e scoprire il suo mondo fatto di colori, sogni e simboli.

A Palazzo dei Diamanti di Ferrara (sino all'8 febbraio 2026) una mostra-evento dedicata a Marc Chagall, fra i più noti e amati artisti del Novecento. In un'alternanza di opere pittoriche, disegni, incisioni e sale immersive, esposti oltre 200 capolavori, alcuni dei quali presentati per la prima volta in Italia. Nato a Vitebsk nel 1887, ebreo russo che trascorse la maggior parte della sua vita in Francia (morì a Saint Paul de Vence nel 1985), Mar Chagall ( il cui nome ebraico era Moishe Segal e quello russo Mark Zacharovic Šagal), conservò sempre nel cuore la sua Patria («Non mi sono mai separato dalla mia terra, la mia arte non può vivere senza di essa» dichiarò nel 1922), le tradizioni e la religione ebraica, elementi che ricorrono costantemente nella sua vasta e poliedrica produzione artistica.

