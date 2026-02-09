Cervia progetto per prolungare via delle Rose

A Cervia, il Comune ha dato il via libera al progetto per allungare via delle Rose. Ora si procede con le pratiche espropriative e si dichiara ufficialmente l’utilità pubblica dell’intervento. La decisione arriva dopo settimane di discussioni e si prepara a cambiare il volto della zona.

È stato approvato a Cervia il progetto di fattibilità per il prolungamento di via delle Rose, avviando così il percorso espropriativo e dichiarando la pubblica utilità dell'opera. Si tratta di un'opera attesa da diversi anni nel quartiere Malva Nord, una delle aree storiche urbanizzate del Comune di Cervia dove la rete viaria interna risulta attualmente insufficiente e con poche vie di collegamento verso l'esterno. La realizzazione del nuovo collegamento consentirà di alleggerire in modo significativo il traffico sulle strade interne del quartiere, come via delle Rose, via Malva Nord, via della Mimosa, via delle Gardenie e altre, offrendo inoltre ai residenti percorsi più brevi e comodi sia in entrata che in uscita dal quartiere, specialmente per chi deve raggiungere la Ss16.

