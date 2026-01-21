Cervia pronta a realizzare il Parco archeologico delle Saline | 100mila euro per il nuovo progetto turistico

Cervia si prepara a realizzare il Parco archeologico delle Saline, con un investimento di 100mila euro. Il progetto mira a valorizzare l’area storica e naturale delle saline, offrendo nuove opportunità turistiche e culturali. Il Comune ha approvato il protocollo d’intesa per la creazione e promozione del parco, contribuendo al rilancio del territorio e alla tutela del patrimonio locale.

Un Parco archeologico per valorizzare l'area delle Saline e rilanciare l'offerta turistica. Il Comune di Cervia ha approvato il protocollo d’intesa per la creazione e promozione del Parco storico-naturalistico nell’area delle saline di Cervia, con un investimento di 100mila euro per sostenere il.🔗 Leggi su Ravennatoday.it Saline a rischio scomparsa? Il progetto dei ricercatori per salvare l'oro bianco di Cervia dal clima che cambiaLa Salina di Cervia, patrimonio storico e ambientale, si trova oggi a dover affrontare una minaccia crescente legata ai cambiamenti climatici. Un Parco delle Speranze completamente nuovo, pronto il progetto che vale 160 mila euroÈ stato presentato un progetto per la realizzazione di un Parco delle Speranze completamente nuovo, con un investimento di 160 mila euro. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Strongway Cervia. Sia · Unstoppable. Non esiste “non sono pronta”. Esiste solo il livello giusto da cui partire. Da Strongway la pole dance è un percorso: Base se inizi da zero Intermedio per costruire forza e controllo Avanzato per perfezionare le figure - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.