Roma blitz alla sede di Fratelli di Italia a Garbatella Ecco i vandali in azione

Due uomini incappucciati hanno preso di mira la sede di Fratelli d’Italia a Garbatella, a Roma. Sono stati ripresi dalle telecamere di sorveglianza mentre imbrattavano e danneggiavano l’edificio. È l’ultimo episodio di intolleranza politica che si registra in città. La polizia ha avviato le indagini per identificare i vandali.

Eennesimo episodio di intolleranza politica a Roma. Due uomini, incappucciati, sono stati ripresi dalle telecamere di sorveglianza mentre stavano vandalizzando la sede di Fratelli d'Italia di Garbatella. Lanciate delle bombe carta, apposte delle scritte con lo spray rosso oltre al disegno della falce e martello. Poi la scritta: "Fasci di merda".

